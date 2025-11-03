https://ria.ru/20251103/ukraina-2052638742.html
На Украине подписали закон о брони от мобилизации для сотрудников ОПК
2025-11-03T15:00:00+03:00
2025-11-03T15:00:00+03:00
2025-11-03T15:26:00+03:00
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий бронь от мобилизации сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, у которых ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
* (внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов) 9 октября сообщил, что парламент принял законопроект, позволяющий предприятиям ОПК на 45 дней бронировать сотрудников, у которых ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы.
Согласно данным на сайте Верховной рады, принятый законопроект подписан Зеленским
. Он вступает в силу на следующий день после его публикации.
Ранее правительство Украины
обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
