На Украине подписали закон о брони от мобилизации для сотрудников ОПК
15:00 03.11.2025 (обновлено: 15:26 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052638742.html
На Украине подписали закон о брони от мобилизации для сотрудников ОПК
На Украине подписали закон о брони от мобилизации для сотрудников ОПК - РИА Новости, 03.11.2025
На Украине подписали закон о брони от мобилизации для сотрудников ОПК
Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий бронь от мобилизации сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, у которых... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:00:00+03:00
2025-11-03T15:26:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
На Украине подписали закон о брони от мобилизации для сотрудников ОПК

Зеленский подписал закон о брони от мобилизации на 45 дней для сотрудников ОПК

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий бронь от мобилизации сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, у которых ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 9 октября сообщил, что парламент принял законопроект, позволяющий предприятиям ОПК на 45 дней бронировать сотрудников, у которых ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы.
Согласно данным на сайте Верховной рады, принятый законопроект подписан Зеленским. Он вступает в силу на следующий день после его публикации.
Ранее правительство Украины обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ВСУ разогнали отряд ТЦК в Днепропетровской области
