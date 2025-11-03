Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал разногласия в ЕС по вопросу об Украине - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 03.11.2025
Пушков прокомментировал разногласия в ЕС по вопросу об Украине
Пушков прокомментировал разногласия в ЕС по вопросу об Украине - РИА Новости, 03.11.2025
Пушков прокомментировал разногласия в ЕС по вопросу об Украине
Трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерения нового премьер-министра Чехии Андрея... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
венгрия
андрей бабиш
алексей пушков
виктор орбан
https://ria.ru/20251008/chekhiya-2047111503.html
украина
чехия
венгрия
в мире, украина, чехия, венгрия, андрей бабиш, алексей пушков, виктор орбан, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Венгрия, Андрей Бабиш, Алексей Пушков, Виктор Орбан, Евросоюз
Пушков прокомментировал разногласия в ЕС по вопросу об Украине

Пушков: трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться

Сенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерения нового премьер-министра Чехии Андрея Бабиша создать коалицию с двумя евроскептическими партиями, критикующими политику ЕС в отношении Украины.
"Financial Times встревожена: новый премьер Чехии Бабиш намерен сформировать коалицию с двумя евроскептическими партиями, критикующими политику ЕС в отношении Украины. Что же - пример (премьер-министра Венгрии - ред.) Виктора Орбана, похоже, оказался заразительным. Орбан первым понял, что маниакальная русофобия и не менее маниакальная поддержка Украины входят в прямое столкновение с подлинными интересами Венгрии и ее народа. Теперь такие же настроения получили политическое оформление в Чехии. Трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Правившая на тот момент коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов и 52 мандата. Сразу после выборов Бабиш начал переговоры о создании правящей коалиции с двумя другими движениями: SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", которое получило на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Венгрия, Андрей Бабиш, Алексей Пушков, Виктор Орбан, Евросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
