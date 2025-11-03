Пушков прокомментировал разногласия в ЕС по вопросу об Украине

«

"Financial Times встревожена: новый премьер Чехии Бабиш намерен сформировать коалицию с двумя евроскептическими партиями, критикующими политику ЕС в отношении Украины. Что же - пример (премьер-министра Венгрии - ред.) Виктора Орбана, похоже, оказался заразительным. Орбан первым понял, что маниакальная русофобия и не менее маниакальная поддержка Украины входят в прямое столкновение с подлинными интересами Венгрии и ее народа. Теперь такие же настроения получили политическое оформление в Чехии. Трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться", - написал Пушков в своем Telegram-канале.