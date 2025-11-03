Пушков прокомментировал разногласия в ЕС по вопросу об Украине

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерения нового премьер-министра Чехии Андрея Бабиша создать коалицию с двумя евроскептическими партиями, критикующими политику ЕС в отношении Украины.
«
"Financial Times встревожена: новый премьер Чехии Бабиш намерен сформировать коалицию с двумя евроскептическими партиями, критикующими политику ЕС в отношении Украины. Что же - пример (премьер-министра Венгрии - ред.) Виктора Орбана, похоже, оказался заразительным. Орбан первым понял, что маниакальная русофобия и не менее маниакальная поддержка Украины входят в прямое столкновение с подлинными интересами Венгрии и ее народа. Теперь такие же настроения получили политическое оформление в Чехии. Трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Правившая на тот момент коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов и 52 мандата. Сразу после выборов Бабиш начал переговоры о создании правящей коалиции с двумя другими движениями: SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", которое получило на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов.
Бабиш заявил, что Чехия не выделит Украине ни кроны
8 октября, 17:46