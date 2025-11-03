https://ria.ru/20251103/ukraina-2052627889.html
В Николаевской области прогремели взрывы на складе ВСУ
В Николаевской области прогремели взрывы на складе ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
В Николаевской области прогремели взрывы на складе ВСУ
Ночью прогремели пять взрывов на военном складе и в районе воинской части в Николаевский области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 03.11.2025
николаевская область
украина
В Николаевской области прогремели взрывы на складе ВСУ
В Николаевской области прогремели 5 взрывов на складе ВСУ и у воинской части