Bloomberg узнало о поставках Британией Киеву дополнительной партии ракет
Великобритания недавно поставила Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.11.2025
Bloomberg: Лондон недавно передал Киеву дополнительную партию ракет Storm Shadow