В НАТО сделали необычное признание об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 03.11.2025
В НАТО сделали необычное признание об Украине
В НАТО сделали необычное признание об Украине
В НАТО сделали необычное признание об Украине
Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне призвал возобновить диалог по Украине из-за тупиковой ситуации на фронте. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
нато
россия
украина
В НАТО сделали необычное признание об Украине

Адмирал НАТО Драгоне призвал начать диалог по Украине из-за тупика на фронте

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне призвал возобновить диалог по Украине из-за тупиковой ситуации на фронте. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

"С оперативной точки зрения, по его мнению, российско-украинская война зашла в тупик, и уже почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", — говорится в публикации.
При этом Драгоне утверждает, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал в октябре сообщал, что российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям.

В то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС России, добавил он.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
