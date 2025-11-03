В НАТО сделали необычное признание об Украине

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне призвал возобновить диалог по Украине из-за тупиковой ситуации на фронте. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.
"С оперативной точки зрения, по его мнению, российско-украинская война зашла в тупик, и уже почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", — говорится в публикации.
"С оперативной точки зрения, по его мнению, российско-украинская война зашла в тупик, и уже почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", — говорится в публикации.
При этом Драгоне утверждает, что НАТО продолжит поддерживать Украину.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал в октябре сообщал, что российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям.
В то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС России, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал в октябре сообщал, что российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям.
В то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС России, добавил он.