Венгрия не обязана финансировать Украину, заявил Орбан

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Будапешт не обязан финансировать Киев, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Как сообщает Economist, в следующие четыре года Украине понадобится 400 миллиардов долларов для продолжения войны. <…> И опять ожидается, что платить за это будет Европа. Никто больше не хочет брать расходы на себя. Вот почему Брюссель в таком возбуждении. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы отказываемся от этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет никаких причин для этого: ни политических, ни экономических, ни моральных", — написал он в соцсети X.
На этом фоне страны ЕС обсуждают возможность использовать для поддержки Украины замороженные российские активы. Предполагается выдать Киеву из этих денег кредит, который тот будет обязан вернуть, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.