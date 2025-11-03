МОСКВА, 3 ноя. - РИА Новости. Запад передал Украине 500 миллиардов евро, киевский режим украл безмерное количество выделенных средств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Полтриллиона евро. Именно столько передал запад бандеровской клике начиная с 2022 года", - написал Медведев в своем telegram-канале.
«
"Безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее - ККК, не путать с американским расистким Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно. Но даже с учетом дикого воровства бандеровского режима - все ровно безобразно, закритично много", - добавил он.
Зампред Совбеза подчеркнул, что на выделенные Западом средства "можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину".
"Но не судьба", - подчеркнул Медведев.