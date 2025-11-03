Рейтинг@Mail.ru
Киев разворовал переданные Западом 500 миллиардов евро, заявил Медведев - РИА Новости, 03.11.2025
12:04 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052611328.html
Киев разворовал переданные Западом 500 миллиардов евро, заявил Медведев
Киев разворовал переданные Западом 500 миллиардов евро, заявил Медведев - РИА Новости, 03.11.2025
Киев разворовал переданные Западом 500 миллиардов евро, заявил Медведев
Запад передал Украине 500 миллиардов евро, киевский режим украл безмерное количество выделенных средств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T12:04:00+03:00
2025-11-03T12:04:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
киев
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, дмитрий медведев, киев
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Киев
Киев разворовал переданные Западом 500 миллиардов евро, заявил Медведев

Медведев: Запад передал Украине 500 миллиардов евро, а тот их разворовал

МОСКВА, 3 ноя. - РИА Новости. Запад передал Украине 500 миллиардов евро, киевский режим украл безмерное количество выделенных средств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Полтриллиона евро. Именно столько передал запад бандеровской клике начиная с 2022 года", - написал Медведев в своем telegram-канале.
«
"Безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее - ККК, не путать с американским расистким Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно. Но даже с учетом дикого воровства бандеровского режима - все ровно безобразно, закритично много", - добавил он.
Зампред Совбеза подчеркнул, что на выделенные Западом средства "можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину".
"Но не судьба", - подчеркнул Медведев.
В миреУкраинаРоссияДмитрий МедведевКиев
 
 
