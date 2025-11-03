Рейтинг@Mail.ru
Медведев предупредил, какой конец ждет киевский режим - РИА Новости, 03.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 03.11.2025 (обновлено: 14:58 03.11.2025)
Медведев предупредил, какой конец ждет киевский режим
Чем больше западные страны вложат денег в помощь киевскому режиму, тем трагичнее будет его конец, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Ольга Фомченкова
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Чем больше западные страны вложат денег в помощь киевскому режиму, тем трагичнее будет его конец, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"С одной стороны, безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее — ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно. Но даже с учетом дикого воровства бандеровского режима — все ровно безобразно, закритично много", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВФ тянет Украину в "святые 90-е"
20 октября, 08:00
Медведев пояснил, что Запад передал Украине полтриллиона евро. При этом он отметил, что на эти деньги можно было построить новое нейтральное и благополучное государство, "но не судьба".
"К чему я? А вот к чему — чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию. <…> Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли", — заключил зампред Совбеза.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Сергей Марченко, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
29 октября, 08:00
 
