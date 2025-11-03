Рейтинг@Mail.ru
Под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 03.11.2025 (обновлено: 09:16 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052588154.html
Под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ
Под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ
Взрыв прогремел минувшей ночью под Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T08:36:00+03:00
2025-11-03T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20251103/spetsoperatsiya-2052581583.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ

В пригороде Харькова прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел минувшей ночью под Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьковская область (пригород), цель — площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ", — сказал он.
Накануне подпольщик рассказал, что российские войска нанесли удар в Харьковской области, тогда целью была ремонтная площадка ВСУ в Берестинском районе.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Харьковской области ликвидировали одного из командиров спецназа Украины
Вчера, 06:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала