https://ria.ru/20251103/ukraina-2052588154.html
Под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ
Под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ
Взрыв прогремел минувшей ночью под Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T08:36:00+03:00
2025-11-03T08:36:00+03:00
2025-11-03T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20251103/spetsoperatsiya-2052581583.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ
В пригороде Харькова прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ