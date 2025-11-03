В Нежине прогремели взрывы

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Нежине на фоне воздушной тревоги в Черниговской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Нежин (Черниговская область) – взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
В Черниговской области действует воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
