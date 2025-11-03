https://ria.ru/20251103/ukraina-2052578634.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.11.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T05:42:00+03:00
2025-11-03T05:42:00+03:00
2025-11-03T05:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесская область
запорожская область
вооруженные силы украины
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
одесская область
запорожская область
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесская область, запорожская область, вооруженные силы украины, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Киевская область
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога также звучит в подконтрольных ВСУ
частях Херсонской и Запорожской областей РФ
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.