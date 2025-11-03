Рейтинг@Mail.ru
03:36 03.11.2025 (обновлено: 05:52 03.11.2025)
Три страны Запада выступили против интересов Украины
Три страны Запада выступили против интересов Украины
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Три страны Евросоюза не поддержали позицию большинства стран Европы, призывающих использовать замороженные российские средства для поддержки Украины, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
"Италия и Франция не поддерживают передачу замороженных российских средств Украине: вероятно, правительства обеих стран обеспокоены своими финансовыми обязательствами, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными. Бельгия выступает против этого по той же причине, учитывая, что большая часть замороженных активов сейчас находится на платформе Euroclear в Брюсселе", — говорится в статье.
При этом со ссылкой на специального советника Владимира Зеленского по вопросам перевооружения Александра Камышина в материале отмечается, что украинская оборонная промышленность сегодня работает лишь на треть своего потенциала из-за нехватки средств. Из этого делается вывод, что использование замороженных в Европе 140 миллиардов евро, принадлежащих России, становится необходимой для будущего Украины.
Ранее западные СМИ сообщали, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.
В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
