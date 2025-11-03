МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, но вместо того, чтобы заключить сделку о нерасширении НАТО на восток, он добивается, чтобы Россия взяла под контроль стратегические важные украинские территории, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье для издания Steigan.
"Поскольку война проиграна, рациональная политика для европейцев заключалась бы в том, чтобы предложить сделку, основанную на прекращении расширения НАТО на восток, чтобы спасти жизни украинцев, территорию и саму страну. Тем не менее, ни один европейский лидер не смог предложить такое решение публично", — говорится в материале.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
