Рейтинг@Mail.ru
"Война проиграна". На Западе раскрыли, что собираются устроить на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 03.11.2025 (обновлено: 05:52 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052562022.html
"Война проиграна". На Западе раскрыли, что собираются устроить на Украине
"Война проиграна". На Западе раскрыли, что собираются устроить на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
"Война проиграна". На Западе раскрыли, что собираются устроить на Украине
Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, но вместо того, чтобы заключить сделку о нерасширении НАТО на восток, он добивается, чтобы Россия взяла под РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T01:57:00+03:00
2025-11-03T05:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
москва
владимир путин
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020807943_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6496e2b8bb38fb0c600f3ea7ccfcb9aa.jpg
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020807943_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_63d013e5d4816924a7c6c12a81677a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, россия, москва, владимир путин, запад, гленн дизен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Москва, Владимир Путин, Запад, Гленн Дизен
"Война проиграна". На Западе раскрыли, что собираются устроить на Украине

Steigan: Россия возьмет под контроль стратегически важные территории Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, но вместо того, чтобы заключить сделку о нерасширении НАТО на восток, он добивается, чтобы Россия взяла под контроль стратегические важные украинские территории, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье для издания Steigan.
"Поскольку война проиграна, рациональная политика для европейцев заключалась бы в том, чтобы предложить сделку, основанную на прекращении расширения НАТО на восток, чтобы спасти жизни украинцев, территорию и саму страну. Тем не менее, ни один европейский лидер не смог предложить такое решение публично", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
Вместе с тем эксперт предполагает, что без политического решения о восстановлении нейтралитета Украины страна рискует потерять стратегически важные территории, которые Москва не может оставить под контролем НАТО. Дизен считает, что она может превратиться в "неблагополучное захолустное государство".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияМоскваВладимир ПутинЗападГленн Дизен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала