Сбежавшего из-под ареста военного подозревают в новом убийстве
19:29 03.11.2025 (обновлено: 23:35 03.11.2025)
Сбежавшего из-под ареста военного подозревают в новом убийстве
Военные следователи подозревают рядового Алексея Кострикина, ранее сбежавшего из-под ареста, в новом убийстве, произошедшем 3 ноября 2025 года в селе Новая... РИА Новости, 03.11.2025
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
россия
происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
Сбежавшего из-под ареста военного подозревают в новом убийстве

Сбежавшего из-под ареста Кострикина подозревают в убийстве в Новой Таволжанке

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Военные следователи подозревают рядового Алексея Кострикина, ранее сбежавшего из-под ареста, в новом убийстве, произошедшем 3 ноября 2025 года в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщает СУ СК по региону.
В пятницу СУ СК России сообщил, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина, который обвиняется в убийстве и изнасиловании в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Рядовой был задержан следователем военного следственного отдела. Днем позже глава области Вячеслав Гладков рассказал, что военнослужащий совершил побег из-под охраны, и поручил усилить патрулирование и задействовать все доступные ресурсы для его поимки.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в связи с убийством 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки. <…> На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу", — говорится в сообщении на сайте СУ СК России.
Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ПроисшествияБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала