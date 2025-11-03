Сбежавшего из-под ареста военного подозревают в новом убийстве

БЕЛГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Военные следователи подозревают рядового Алексея Кострикина, ранее сбежавшего из-под ареста, в новом убийстве, произошедшем 3 ноября 2025 года в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщает СУ СК по региону.
В пятницу СУ СК России сообщил, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина, который обвиняется в убийстве и изнасиловании в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Рядовой был задержан следователем военного следственного отдела. Днем позже глава области Вячеслав Гладков рассказал, что военнослужащий совершил побег из-под охраны, и поручил усилить патрулирование и задействовать все доступные ресурсы для его поимки.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в связи с убийством 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки. <…> На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу", — говорится в сообщении на сайте СУ СК России.
Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.