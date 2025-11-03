Открытие турецко-армянской границы пока не обсуждается, заявил источник

АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Обсуждение открытия турецко-армянской границы пока не ведётся, переговорный процесс по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"На данный момент речь идёт о нормализации отношений, а не о конкретном открытии границы. Этот вопрос будет зависеть от хода процесса, конкретных сроков пока нет", - заявил собеседник агентства.

Между Турцией Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары . Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене