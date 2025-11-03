https://ria.ru/20251103/turtsiya-2052635838.html
Открытие турецко-армянской границы пока не обсуждается, заявил источник
Открытие турецко-армянской границы пока не обсуждается, заявил источник - РИА Новости, 03.11.2025
Открытие турецко-армянской границы пока не обсуждается, заявил источник
Обсуждение открытия турецко-армянской границы пока не ведётся, переговорный процесс по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается, сообщил РИА РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:41:00+03:00
2025-11-03T14:41:00+03:00
2025-11-03T14:41:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166360_0:0:2019:1137_1920x0_80_0_0_049001f8c2a0e729647de55e42003799.jpg
https://ria.ru/20250109/peskov-1992926788.html
турция
анкара (провинция)
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166360_352:0:1887:1151_1920x0_80_0_0_187273ebff54544c15e8d769ea1d286a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), армения
В мире, Турция, Анкара (провинция), Армения
Открытие турецко-армянской границы пока не обсуждается, заявил источник
Анкара и Ереван не ведут переговоры по открытию турецко-армянской границы
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Обсуждение открытия турецко-армянской границы пока не ведётся, переговорный процесс по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"На данный момент речь идёт о нормализации отношений, а не о конкретном открытии границы. Этот вопрос будет зависеть от хода процесса, конкретных сроков пока нет", - заявил собеседник агентства.
Между Турцией
и Арменией
отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары
. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве
в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США
Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене
.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.