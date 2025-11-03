Рейтинг@Mail.ru
Открытие турецко-армянской границы пока не обсуждается, заявил источник - РИА Новости, 03.11.2025
14:41 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/turtsiya-2052635838.html
Открытие турецко-армянской границы пока не обсуждается, заявил источник
Обсуждение открытия турецко-армянской границы пока не ведётся, переговорный процесс по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается, сообщил РИА
2025-11-03T14:41:00+03:00
2025-11-03T14:41:00+03:00
в мире, турция, анкара (провинция), армения
В мире, Турция, Анкара (провинция), Армения
© Sputnik / Туран Салджи | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Армении и Турции
Государственные флаги Армении и Турции - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Sputnik / Туран Салджи
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Армении и Турции. Архивное фото
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Обсуждение открытия турецко-армянской границы пока не ведётся, переговорный процесс по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"На данный момент речь идёт о нормализации отношений, а не о конкретном открытии границы. Этот вопрос будет зависеть от хода процесса, конкретных сроков пока нет", - заявил собеседник агентства.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Песков напомнил о статусе Турции из-за стремления Армении в Евросоюз
9 января, 13:37
 
