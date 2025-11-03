https://ria.ru/20251103/turtsiya-2052570190.html
Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле
Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле - РИА Новости, 03.11.2025
Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле
Турецкого актера Энгина Чаглара сбили на мотоцикле, когда он переходил дорогу в Стамбуле, передает медиакомпания Ekol TV. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T03:51:00+03:00
2025-11-03T03:51:00+03:00
2025-11-03T03:55:00+03:00
культура
в мире
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_280:0:4632:3264_1920x0_80_0_0_4ba8d8da0c4f3b1281c9c4d2d430d713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
Культура, В мире, Стамбул, Турция
Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле
В Стамбуле мотоциклист насмерть сбил актера Энгина Чаглара, ему было 85 лет
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турецкого актера Энгина Чаглара сбили на мотоцикле, когда он переходил дорогу в Стамбуле, передает медиакомпания Ekol TV.
«
"85-летний актёр пытался перейти улицу, чтобы добраться домой. Чаглар подождал, пока проедет мотоцикл, и думая, что дорога свободна, начал переходить дорогу. В этот момент мчавшийся на большой скорости мотоцикл сбил знаменитого актера. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Энгин Чаглар скончался", — говорится в сообщении.
Соболезнования, в частности, выразили в Министерстве культуры и туризма Турции
.
"Мы глубоко скорбим о кончине Энгина Чаглара. Мы желаем Божьей милости этому мастеру, внесшему ценный вклад в турецкое кино, создав образы своих героев, и выражаем соболезнования его семье, близким и всему кинематографическому сообществу", — говорится в публикации ведомства в соцсети X.
Актер родился в 1940 году в Стамбуле
. За свою жизнь он сыграл в десятках турецких кинокартин и прославился по классическим турецким фильмам эпохи "Ешилчам".