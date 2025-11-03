Рейтинг@Mail.ru
Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле
Культура
 
03:51 03.11.2025
Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле
Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле
Турецкого актера Энгина Чаглара сбили на мотоцикле, когда он переходил дорогу в Стамбуле, передает медиакомпания Ekol TV. РИА Новости, 03.11.2025
Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле

В Стамбуле мотоциклист насмерть сбил актера Энгина Чаглара, ему было 85 лет

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турецкого актера Энгина Чаглара сбили на мотоцикле, когда он переходил дорогу в Стамбуле, передает медиакомпания Ekol TV.
«
"85-летний актёр пытался перейти улицу, чтобы добраться домой. Чаглар подождал, пока проедет мотоцикл, и думая, что дорога свободна, начал переходить дорогу. В этот момент мчавшийся на большой скорости мотоцикл сбил знаменитого актера. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Энгин Чаглар скончался", — говорится в сообщении.
Соболезнования, в частности, выразили в Министерстве культуры и туризма Турции.
"Мы глубоко скорбим о кончине Энгина Чаглара. Мы желаем Божьей милости этому мастеру, внесшему ценный вклад в турецкое кино, создав образы своих героев, и выражаем соболезнования его семье, близким и всему кинематографическому сообществу", — говорится в публикации ведомства в соцсети X.
Актер родился в 1940 году в Стамбуле. За свою жизнь он сыграл в десятках турецких кинокартин и прославился по классическим турецким фильмам эпохи "Ешилчам".
 
