Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турецкого актера Энгина Чаглара сбили на мотоцикле, когда он переходил дорогу в Стамбуле, передает медиакомпания Ekol TV.

"85-летний актёр пытался перейти улицу, чтобы добраться домой. Чаглар подождал, пока проедет мотоцикл, и думая, что дорога свободна, начал переходить дорогу. В этот момент мчавшийся на большой скорости мотоцикл сбил знаменитого актера. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Энгин Чаглар скончался", — говорится в сообщении.

"Мы глубоко скорбим о кончине Энгина Чаглара. Мы желаем Божьей милости этому мастеру, внесшему ценный вклад в турецкое кино, создав образы своих героев, и выражаем соболезнования его семье, близким и всему кинематографическому сообществу", — говорится в публикации ведомства в соцсети X.