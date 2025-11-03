Рейтинг@Mail.ru
Фидан: переговоры по отправке стабилизационных сил в Газу не завершены
17:47 03.11.2025
Фидан: переговоры по отправке стабилизационных сил в Газу не завершены
Говорить о возможной отправке турецких военных в сектор Газа преждевременно, переговоры пока не завершены, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 03.11.2025
Фидан: переговоры по отправке стабилизационных сил в Газу не завершены

© Фото : представлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : представлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Говорить о возможной отправке турецких военных в сектор Газа преждевременно, переговоры пока не завершены, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан.
Встреча министров иностранных дел семи стран по ситуации с прекращением огня в секторе Газа состоялась в понедельник в Стамбуле.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня
Вчера, 17:43
"Мы готовы взять на себя всю необходимую ответственность. Переговоры по возможной отправке стабилизационных сил пока не завершены. Страны решат, отправлять военных или нет, в зависимости от того, что подразумевается под термином стабилизационных сил. Решения зависят от того, какими будут задачи и полномочия этих сил", - заявил Фидан на пресс-конференции по итогам встречи министров.
По словам министра, в решении палестинского кризиса необходимо двигаться аккуратно, не принимая решений, способных в будущем создать новые проблемы.
По данным проправительственной газеты Türkiye, первые результаты переговоров об отправке международных сил в Газу могут появиться уже на этой неделе. Анкара, по информации издания, рассчитывает принять участие в миссии, направив в регион поисково-спасательные и инженерные подразделения.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США намерены представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF) в течение ближайших недель.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Израилю останков заложников, погибших в плену.
Флаг Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Израиле опознали тела еще трех заложников, возвращенных ХАМАС
Вчера, 10:30
 
В мире Израиль Турция Стамбул Хакан Фидан ХАМАС Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
