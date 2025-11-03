Рейтинг@Mail.ru
Турция не получала сигналов о возобновлении переговоров по Украине - РИА Новости, 03.11.2025
13:35 03.11.2025
Турция не получала сигналов о возобновлении переговоров по Украине
Анкара не получала сигналов о возобновлении стамбульских переговоров по Украине после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности их провести, сообщил РИА Новости
в мире
россия
украина
стамбул
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
россия
украина
стамбул
в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров
© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Анкара не получала сигналов о возобновлении стамбульских переговоров по Украине после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности их провести, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
На прошлой неделе Фидан заявил, что Анкара готова принять в Стамбуле четвёртый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Ситуация вокруг украинского конфликта и инициативы Турции по возобновлению переговоров станут одной из тем заседания кабинета министров в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Мы не замечали таких сигналов. Этот вопрос лучше адресовать непосредственно самим сторонам", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии конкретных сигналов после заявления Фидана.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В миреРоссияУкраинаСтамбулХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганСергей Лавров
 
 
