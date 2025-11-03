Турция не получала сигналов о возобновлении переговоров по Украине

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Анкара не получала сигналов о возобновлении стамбульских переговоров по Украине после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности их провести, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
На прошлой неделе Фидан заявил, что Анкара готова принять в Стамбуле четвёртый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Ситуация вокруг украинского конфликта и инициативы Турции по возобновлению переговоров станут одной из тем заседания кабинета министров в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Мы не замечали таких сигналов. Этот вопрос лучше адресовать непосредственно самим сторонам", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии конкретных сигналов после заявления Фидана.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.