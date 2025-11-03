Турция не получала сигналов о возобновлении переговоров по Украине

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Анкара не получала сигналов о возобновлении стамбульских переговоров по Украине после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности их провести, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Мы не замечали таких сигналов. Этот вопрос лучше адресовать непосредственно самим сторонам", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии конкретных сигналов после заявления Фидана.