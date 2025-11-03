Турция объявит решение по отправке сил в Газу на этой неделе, пишут СМИ

АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Турция объявит свои решения по возможной отправке контингента в сектор Газа, когда будут сформированы конкретные обстоятельства, сообщили РИА Новости в администрации президента.
"Все решения по этой теме будут объявлены при появлении конкретики. Следите за сообщениями", — заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США намерены представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF) в течение ближайших недель.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Израилю останков заложников, погибших в плену.