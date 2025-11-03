Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям в Турции

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям во время отдыха в Турции, возникшим из-за западных санкций, власти страны также призвали туристический сектор оперативно решать возможные проблемы россиян и сообщать о сложностях соответствующим структурам, сообщил РИА Новости информированный источник во властных кругах Турции.