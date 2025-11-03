Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям в Турции - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/turisty-2052586316.html
Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям в Турции
Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям в Турции - РИА Новости, 03.11.2025
Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям в Турции
Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям во время отдыха в Турции, возникшим из-за западных санкций, власти страны также призвали... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T08:11:00+03:00
2025-11-03T08:11:00+03:00
турция
россия
москва
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011649331_0:158:3225:1972_1920x0_80_0_0_19b8772faf5b7078298efe9c5f609591.jpg
https://ria.ru/20251029/vlasti-2051381780.html
турция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011649331_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_d448a901a245857b43b96ab6c83a5200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, москва, центральный банк рф (цб рф)
Турция, Россия, Москва, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям в Турции

Туристы из России адаптировались к финансовым ограничениям на отдыхе в Турции

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на территории отеля в Хургаде
Туристы на территории отеля в Хургаде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Туристы на территории отеля в Хургаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям во время отдыха в Турции, возникшим из-за западных санкций, власти страны также призвали туристический сектор оперативно решать возможные проблемы россиян и сообщать о сложностях соответствующим структурам, сообщил РИА Новости информированный источник во властных кругах Турции.
Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платёжную систему Papara, которая в последние годы пользовалась спросом у россиян. Сервис стал популярен после блокировки российских банковских карт за рубежом — он позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после верификации увеличивать лимиты на операции. Ранее экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в беседе с РИА Новости отметил, что решение ЦБ может создать определённые трудности для российских туристов, поскольку большинство из них предпочитает оплачивать услуги банковскими картами.
"Туризм — стратегический сектор Турции, здесь каждый шаг просчитывается. Решение центрального банка по Papara направлено скорее на усиление контроля над рынком и борьбу с непрозрачными транзакциями, а не на ограничение финансовых возможностей туристов. Российские путешественники уже адаптировались к санкционной реальности: заранее запасаются наличными, пользуются обменными пунктами, расплачиваются в евро или долларах. Власти внимательно следят за ситуацией и призывают турсектор оперативно решать возникающие вопросы", — подчеркнул собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Смотровая площадка залива Пханг Нга в Самет Нанг Ше - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Туристам в Таиланде рекомендовали одеваться скромнее на время траура
29 октября, 09:16
 
ТурцияРоссияМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала