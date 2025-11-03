Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям в Турции

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям во время отдыха в Турции, возникшим из-за западных санкций, власти страны также призвали туристический сектор оперативно решать возможные проблемы россиян и сообщать о сложностях соответствующим структурам, сообщил РИА Новости информированный источник во властных кругах Турции.
Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платёжную систему Papara, которая в последние годы пользовалась спросом у россиян. Сервис стал популярен после блокировки российских банковских карт за рубежом — он позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после верификации увеличивать лимиты на операции. Ранее экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в беседе с РИА Новости отметил, что решение ЦБ может создать определённые трудности для российских туристов, поскольку большинство из них предпочитает оплачивать услуги банковскими картами.
"Туризм — стратегический сектор Турции, здесь каждый шаг просчитывается. Решение центрального банка по Papara направлено скорее на усиление контроля над рынком и борьбу с непрозрачными транзакциями, а не на ограничение финансовых возможностей туристов. Российские путешественники уже адаптировались к санкционной реальности: заранее запасаются наличными, пользуются обменными пунктами, расплачиваются в евро или долларах. Власти внимательно следят за ситуацией и призывают турсектор оперативно решать возникающие вопросы", — подчеркнул собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
