Трое пострадавших в ДТП в Туле находятся в стабильно тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.11.2025
15:34 03.11.2025
Трое пострадавших в ДТП в Туле находятся в стабильно тяжелом состоянии
Трое пострадавших в столкновении трамвая с двумя маршрутками и двумя автомобилями на Пролетарском мосту в Туле находятся в стабильно тяжелом состоянии, ещё семь
происшествия, тульская область, тула, дмитрий миляев
Происшествия, Тульская область, Тула, Дмитрий Миляев
Трое пострадавших в ДТП в Туле находятся в стабильно тяжелом состоянии

ТУЛА, 3 ноя - РИА Новости. Трое пострадавших в столкновении трамвая с двумя маршрутками и двумя автомобилями на Пролетарском мосту в Туле находятся в стабильно тяжелом состоянии, ещё семь - в состоянии средней степени тяжести, сообщило региональное министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.
"В медучреждениях Тульской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП. Трое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще семь - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Уточняется, что одну пациентку перевели в федеральный центр.
Утром в пятницу в результате схода трамвая с рельсов произошло ДТП с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей, в результате которого пять человек погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, детей среди погибших и пострадавших нет. СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Последствия ДТП с участием грузовиков в Куйтунском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В ДТП в Иркутской области погибли и пострадали граждане Белоруссии и Китая
