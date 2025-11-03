В "Целе" опровергли слухи о приглашении Риеры в "Спартак"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Московский "Спартак" не направлял официального запроса "Целе" по поводу возможного приглашения главного тренера Альберта Риеры, заявил РИА Новости спортивный директор словенского футбольного клуба Геннадий Голубин.
"Официально к нам никто не обращался. Альберт интересен многим клубам, в том числе и российским. Если будет какое-то серьезное предложение, то будем обсуждать", - сказал Голубин.
Риере 43 года. Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании возглавляет "Целе" с июля 2024 года. Под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Словении в прошлом сезоне, а потом квалифицировался в Лигу конференций, где с момента старта общего этапа победил в двух матчах. Также в прошлом сезоне словенский клуб под руководством испанца дошел до четвертьфинала Лиги конференций и выиграл Кубок страны. Риера женат на россиянке Юлии Королевой.
3 ноября, 18:19