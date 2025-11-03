Рейтинг@Mail.ru
В "Целе" опровергли слухи о приглашении Риеры в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:30 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/tsele-2052667094.html
В "Целе" опровергли слухи о приглашении Риеры в "Спартак"
В "Целе" опровергли слухи о приглашении Риеры в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
В "Целе" опровергли слухи о приглашении Риеры в "Спартак"
Московский "Спартак" не направлял официального запроса "Целе" по поводу возможного приглашения главного тренера Альберта Риеры, заявил РИА Новости спортивный... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T18:30:00+03:00
2025-11-03T18:30:00+03:00
футбол
спорт
испания
словения
альберт риера
целе
спартак москва
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40348/28/403482866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_918a9dfe6d83649ec932bb8d824107ca.jpg
/20251103/futbol-2052603841.html
/20251103/futbol-2052665278.html
испания
словения
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40348/28/403482866_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_339d68a55bd3590e30a6f7c33e563037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, испания, словения, альберт риера, целе, спартак москва, ливерпуль
Футбол, Спорт, Испания, Словения, Альберт Риера, Целе, Спартак Москва, Ливерпуль
В "Целе" опровергли слухи о приглашении Риеры в "Спартак"

Голубин: "Спартак" официально не обращался к "Целе" по поводу тренера Риеры

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтадион "Открытие Арена"
Стадион Открытие Арена - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стадион "Открытие Арена". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Московский "Спартак" не направлял официального запроса "Целе" по поводу возможного приглашения главного тренера Альберта Риеры, заявил РИА Новости спортивный директор словенского футбольного клуба Геннадий Голубин.
Ранее в СМИ появилась информация, что Риера является одним из кандидатов на замену главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу. Отмечалось, что представители "красно-белых" планируют посетить ближайший матч Лиги конференций с участием "Целе", чтобы понаблюдать за работой главного тренера.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Колосков оценил шансы Станковича исправить ситуацию в "Спартаке"
3 ноября, 11:02
"Официально к нам никто не обращался. Альберт интересен многим клубам, в том числе и российским. Если будет какое-то серьезное предложение, то будем обсуждать", - сказал Голубин.
Риере 43 года. Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании возглавляет "Целе" с июля 2024 года. Под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Словении в прошлом сезоне, а потом квалифицировался в Лигу конференций, где с момента старта общего этапа победил в двух матчах. Также в прошлом сезоне словенский клуб под руководством испанца дошел до четвертьфинала Лиги конференций и выиграл Кубок страны. Риера женат на россиянке Юлии Королевой.
Манфред Угальде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре
3 ноября, 18:19
 
ФутболСпортИспанияСловенияАльберт РиераЦелеСпартак МоскваЛиверпуль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала