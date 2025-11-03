В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в понедельник в Киеве, Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит более пяти часов, в Сумской области - около часа. В 16.55 мск тревогу объявили в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее тревогу объявляли в столице и ряде областей, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.