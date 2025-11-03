Рейтинг@Mail.ru
Главный тренер сербского клуба умер после потери сознания во время матча
23:01 03.11.2025 (обновлено: 00:26 04.11.2025)
Главный тренер сербского клуба умер после потери сознания во время матча
2025-11-03T23:01:00+03:00
2025-11-04T00:26:00+03:00
спорт, сербия
Футбол, Спорт, Сербия
© AP Photo / Darko VojinovicАвтомобиль скорой помощи в Сербии
Автомобиль скорой помощи в Сербии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Автомобиль скорой помощи в Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главный тренер сербского футбольного клуба "Раднички 1923" Младен Жижович скончался после потери сознания во время матча 14-го тура чемпионата Сербии против "Младости", сообщает издание Telegraf.
Специалисту стало плохо на 22-й минуте встречи, которая проходила в городе Лучани. Он потерял сознание и упал возле скамейки запасных. Ему была оказана экстренная помощь, после чего его доставили в больницу, где специалист скончался. После того, как специалиста погрузили в машину скорой помощи, игра была продолжена, но спустя 20 минут была окончательно остановлена, когда по стадиону объявили о смерти боснийского специалиста. После сообщения диктора многие футболисты и представители штаба клуба "Раднички 1923" упали на газон и схватились за головы.
Соболезнования в связи с кончиной Жижовича выразил Футбольный союз Сербии.
"Его безвременная кончина стала огромной утратой для всего футбольного сообщества. Футбольный союз Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье Жижовича, представителям клуба "Раднички 1923", а также всем друзьям и близким. Покойся с миром, Младен. Твоя любовь к футболу и твое наследие навсегда останутся с нами", - говорится в заявлении Футбольного союза Сербии в соцсети Х.
Жижовичу было 44 года, он возглавил "Раднички 1923" 22 октября. В качестве игрока он становился чемпионом Боснии и обладателем Кубка страны. Будучи тренером, он работал в боснийских "Раднике", "Зриньски", "Слободе", "Бораце", саудовском "Аль-Холуде" и македонском "Шкупи".
 
Футбол
 
