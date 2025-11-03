Главный тренер сербского клуба умер после потери сознания во время матча

Специалисту стало плохо на 22-й минуте встречи, которая проходила в городе Лучани. Он потерял сознание и упал возле скамейки запасных. Ему была оказана экстренная помощь, после чего его доставили в больницу, где специалист скончался. После того, как специалиста погрузили в машину скорой помощи, игра была продолжена, но спустя 20 минут была окончательно остановлена, когда по стадиону объявили о смерти боснийского специалиста. После сообщения диктора многие футболисты и представители штаба клуба "Раднички 1923" упали на газон и схватились за головы.