Главный тренер сербского клуба умер после потери сознания во время матча

Главный тренер сербского футбольного клуба "Раднички 1923" Младен Жижович скончался после потери сознания во время матча 14-го тура чемпионата Сербии против... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
сербия
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Главный тренер сербского футбольного клуба "Раднички 1923" Младен Жижович скончался после потери сознания во время матча 14-го тура чемпионата Сербии против "Младости", сообщает издание Telegraf
.
Специалисту стало плохо на 22-й минуте встречи, которая проходила в городе Лучани. Он потерял сознание и упал возле скамейки запасных. Ему была оказана экстренная помощь, после чего его доставили в больницу, где специалист скончался. После того, как специалиста погрузили в машину скорой помощи, игра была продолжена, но спустя 20 минут была окончательно остановлена, когда по стадиону объявили о смерти боснийского специалиста. После сообщения диктора многие футболисты и представители штаба клуба "Раднички 1923" упали на газон и схватились за головы.
Соболезнования в связи с кончиной Жижовича выразил Футбольный союз Сербии
.
"Его безвременная кончина стала огромной утратой для всего футбольного сообщества. Футбольный союз Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье Жижовича, представителям клуба "Раднички 1923", а также всем друзьям и близким. Покойся с миром, Младен. Твоя любовь к футболу и твое наследие навсегда останутся с нами", - говорится в заявлении Футбольного союза Сербии в соцсети Х.
Жижовичу было 44 года, он возглавил "Раднички 1923" 22 октября. В качестве игрока он становился чемпионом Боснии
и обладателем Кубка страны. Будучи тренером, он работал в боснийских "Раднике", "Зриньски", "Слободе", "Бораце", саудовском "Аль-Холуде" и македонском "Шкупи".