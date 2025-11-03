Рейтинг@Mail.ru
СМИ: администрация Трампа сорвала попытку Nvidia начать экспорт чипов в КНР
22:59 03.11.2025
СМИ: администрация Трампа сорвала попытку Nvidia начать экспорт чипов в КНР
2025-11-03T22:59:00+03:00
2025-11-03T22:59:00+03:00
в мире
китай
сша
пусан
дональд трамп
си цзиньпин
марко рубио
китай
сша
пусан
в мире, китай, сша, пусан, дональд трамп, си цзиньпин, марко рубио
В мире, Китай, США, Пусан, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Марко Рубио
СМИ: администрация Трампа сорвала попытку Nvidia начать экспорт чипов в КНР

WSJ: администрация Трампа сорвала попытку экспорта Nvidia чипов для ИИ в КНР

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа перед его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином сорвали попытку американской компании Nvidia начать экспортировать чипы для систем искусственного интеллекта в Китай, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам источников, Трамп хотел обсудить просьбу генерального директора Nvidia Дженсена Хуана разрешить продажу нового поколения чипов искусственного интеллекта в Китай. Издание отмечает, что экспорт чипов Blackwell в Китай потенциально может принести десятки миллиардов долларов прибыли компании и помочь Nvidia удержать китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, на своих технологиях.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая
30 октября, 08:39
"По словам чиновников, готовясь к встрече с Си (Цзиньпином), высокопоставленные чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, сообщили Трампу, что эти продажи будут угрожать национальной безопасности, поскольку усилят возможности китайских центров обработки данных на базе искусственного интеллекта, и будут иметь негативные последствия для США", - пишет издание.
В результате, столкнувшись с практически единодушным противодействием со стороны своих главных советников, Трамп решил не обсуждать передовые чипы Nvidia во время своей встречи с председателем КНР.
В конце октября Си Цзиньпин и Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Бессент: США будут снижать зависимость от редкоземельных металлов из Китая
2 ноября, 18:20
Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются для ИИ-технологий. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай.
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
Первый в мире двухмерный чип флэш-памяти с применением технологии построения интегральных микросхем CMOS - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Китае изобрели чип флеш-памяти с кремнием атомной толщины, сообщили СМИ
10 октября, 17:07
 
В миреКитайСШАПусанДональд ТрампСи ЦзиньпинМарко Рубио
 
 
