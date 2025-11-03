Экс-советник Пентагона рассказал, что Трамп думает о российской угрозе

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп знает о том, что Россия не представляет угрозы для Европы, и работает над выводом американских военных из Европы.
"Я знаю президента Трампа с точки зрения внешней политики. Когда я в последний раз разговаривал с ним и работал с ним, мне было совершенно ясно, что он хочет вывести наши войска из Европы. СМИ игнорируют, и многие упускают из виду, что мы выводим войска из Румынии и Болгарии. Давайте уясним остальное: Трамп знает, что Россия не представляет угрозы для Европы", - написал Макгрегор в соцсети Х.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.