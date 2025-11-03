Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Пентагона рассказал, что Трамп думает о российской угрозе - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 03.11.2025 (обновлено: 22:12 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/tramp-2052683459.html
Экс-советник Пентагона рассказал, что Трамп думает о российской угрозе
Экс-советник Пентагона рассказал, что Трамп думает о российской угрозе - РИА Новости, 03.11.2025
Экс-советник Пентагона рассказал, что Трамп думает о российской угрозе
Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп знает о том, что Россия не... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T21:35:00+03:00
2025-11-03T22:12:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251102/diplomaty-2052537638.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, нато
В мире, Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
Экс-советник Пентагона рассказал, что Трамп думает о российской угрозе

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Трамп знает, что РФ не представляет угрозы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп знает о том, что Россия не представляет угрозы для Европы, и работает над выводом американских военных из Европы.
"Я знаю президента Трампа с точки зрения внешней политики. Когда я в последний раз разговаривал с ним и работал с ним, мне было совершенно ясно, что он хочет вывести наши войска из Европы. СМИ игнорируют, и многие упускают из виду, что мы выводим войска из Румынии и Болгарии. Давайте уясним остальное: Трамп знает, что Россия не представляет угрозы для Европы", - написал Макгрегор в соцсети Х.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Дипломаты из США запугивали санкциями на встрече по судоходству, пишут СМИ
2 ноября, 19:23
 
В миреРоссияЕвропаСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала