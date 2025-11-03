Экс-советник Пентагона рассказал, что Трамп думает о российской угрозе

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп знает о том, что Россия не представляет угрозы для Европы, и работает над выводом американских военных из Европы.