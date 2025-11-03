Рейтинг@Mail.ru
Тайваньские компании переводят производство микрочипов в США, заявил Трамп - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/tramp-2052575838.html
Тайваньские компании переводят производство микрочипов в США, заявил Трамп
Тайваньские компании переводят производство микрочипов в США, заявил Трамп - РИА Новости, 03.11.2025
Тайваньские компании переводят производство микрочипов в США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в Соединённые Штаты благодаря... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:55:00+03:00
2025-11-03T04:55:00+03:00
в мире
сша
тайвань
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051702992.html
https://ria.ru/20250807/poshliny-2033825006.html
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тайвань, дональд трамп
В мире, США, Тайвань, Дональд Трамп
Тайваньские компании переводят производство микрочипов в США, заявил Трамп

Трамп: крупнейшие компании переводят производство микрочипов с Тайваня в США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в Соединённые Штаты благодаря введённым им пошлинам.
"Через два года мы будем контролировать 40–50% рынка микрочипов. Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США — именно из-за пошлин. Без них этого бы не произошло", — сказал Трамп, опубликованном в понедельник.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп заявил, что не затрагивал тему Тайваня на встрече с Си Цзиньпином
30 октября, 08:08
По словам американского лидера, Соединённые Штаты должны сосредоточиться на развитии высокотехнологичных отраслей, а недорогие товары стоит закупать за рубежом.
"Они могут производить то, что нам не имеет смысла делать — например, нижнее бельё или повседневные товары. Мы можем покупать их по низкой цене, а сами должны лидировать в сфере искусственного интеллекта, микрочипов и других передовых технологий", — подчеркнул Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Трамп пообещал ввести пошлины в 100 процентов на чипы и полупроводники
7 августа, 00:32
 
В миреСШАТайваньДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала