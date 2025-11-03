Рейтинг@Mail.ru
Трамп не согласился, что в Газе установилось "хрупкое" перемирие
04:53 03.11.2025
Трамп не согласился, что в Газе установилось "хрупкое" перемирие
Трамп не согласился, что в Газе установилось "хрупкое" перемирие
Президент США Дональд Трамп в интервью CBS не согласился, что в секторе Газа установилось "хрупкое" перемирие. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:53:00+03:00
2025-11-03T04:53:00+03:00
2025
Трамп не согласился, что в Газе установилось "хрупкое" перемирие

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CBS не согласился, что в секторе Газа установилось "хрупкое" перемирие.
"Оно не хрупкое. Оно очень прочное", – сказал президент США.
При этом ранее в офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняли палестинское движение ХАМАС в нарушении условий перемирия, после того как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
