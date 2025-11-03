Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил отношения США и Китая - РИА Новости, 03.11.2025
04:51 03.11.2025
Трамп оценил отношения США и Китая
Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп в... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что отношения США и Китая носят соревновательный характер

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News.
"Мир очень конкурентный, особенно, когда речь идет о Китае и США. Мы всегда наблюдаем за ними, а они в то же время всегда наблюдают за нами. Я думаю, что мы очень хорошо ладим, и я думаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, работая с ними, а не просто выбивая их из игры", - сказал Трамп.
Также президент США заявил о прекрасных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.
"У нас был момент с COVID... Я был недоволен. Но в остальном у нас всегда были прекрасные отношения. Он влиятельный человек", – сказал Трамп.
