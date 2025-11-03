https://ria.ru/20251103/tramp-2052575519.html
Трамп оценил отношения США и Китая
Трамп оценил отношения США и Китая - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп оценил отношения США и Китая
Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:51:00+03:00
2025-11-03T04:51:00+03:00
2025-11-03T04:51:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051795538_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_db618d121f6e0463e40be7ff4f74429d.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052573797.html
https://ria.ru/20250902/tramp-2039217200.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051795538_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_8b51e51165b5bc82dfc63a3edb2ffd30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп оценил отношения США и Китая
Трамп заявил, что отношения США и Китая носят соревновательный характер