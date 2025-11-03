Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Нетаньяху согласится на признание Палестины
04:42 03.11.2025 (обновлено: 04:43 03.11.2025)
Трамп заявил, что Нетаньяху согласится на признание Палестины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласится на признание палестинского государства, считает президент США Дональд Трамп, об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что Нетаньяху согласится на признание Палестины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласится на признание палестинского государства, считает президент США Дональд Трамп, об этом он заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News.
"Да, с ним все в порядке. Он премьер-министр военного времени. Я очень хорошо с ним работал. Мне приходилось немного подталкивать его в ту или иную сторону. Я думаю, что я отлично справился с этой задачей. Он очень талантливый человек", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, сможет ли он подтолкнуть Нетаньяху к признанию палестинского государства.
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп назвал признание государственности Палестины глупостью
29 сентября, 21:47
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампПалестина
 
 
