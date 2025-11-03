https://ria.ru/20251103/tramp-2052574576.html
Трамп заявил, что Нетаньяху согласится на признание Палестины
Трамп заявил, что Нетаньяху согласится на признание Палестины - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что Нетаньяху согласится на признание Палестины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласится на признание палестинского государства, считает президент США Дональд Трамп, об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:42:00+03:00
2025-11-03T04:42:00+03:00
2025-11-03T04:43:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7add09b390110230b2fdc47097861492.jpg
https://ria.ru/20250929/tramp-2045248695.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5f83b6fc84ba43fe8d4582bb32b5301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, палестина
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Палестина
Трамп заявил, что Нетаньяху согласится на признание Палестины
Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание палестинского государства