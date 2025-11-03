https://ria.ru/20251103/tramp-2052574163.html
Трамп заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожен
Трамп заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожен - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожен
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что ХАМАС при необходимости будет уничтожено, по его словам, движение об этом знает. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:37:00+03:00
2025-11-03T04:37:00+03:00
2025-11-03T05:51:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_88889e7b461c86483974ff73905a0840.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051363618.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_242dc06530f5a598a48c3453293b0336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, хамас
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожен
Трамп заявил, что ХАМАС знает, что может быть уничтожено при необходимости