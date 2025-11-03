Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил отношения США и Китая - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/tramp-2052573487.html
Трамп оценил отношения США и Китая
Трамп оценил отношения США и Китая - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп оценил отношения США и Китая
Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:30:00+03:00
2025-11-03T04:30:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:83:3001:1771_1920x0_80_0_0_e1c09b99c7b6acca3e1d00eb5cccfccc.jpg
https://ria.ru/20250211/ssha-1998430419.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aaaf4937a3aa82dae2f0166c686cb097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп
Трамп оценил отношения США и Китая

Трамп: сотрудничество с Китаем несет больше выгоды, чем конфронтация

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News.
"Мир очень конкурентный, особенно, когда речь идет о Китае и США. Мы всегда наблюдаем за ними, а они в то же время всегда наблюдают за нами. Я думаю, что мы очень хорошо ладим, и я думаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, работая с ними, а не просто выбивая их из игры", - сказал Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Ставки сделаны: Штаты обречены проиграть
11 февраля, 08:00
 
В миреСШАКитайПекинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала