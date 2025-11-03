https://ria.ru/20251103/tramp-2052573487.html
Трамп оценил отношения США и Китая
Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News
"Мир очень конкурентный, особенно, когда речь идет о Китае и США. Мы всегда наблюдаем за ними, а они в то же время всегда наблюдают за нами. Я думаю, что мы очень хорошо ладим, и я думаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, работая с ними, а не просто выбивая их из игры", - сказал Трамп.