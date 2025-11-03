Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не думает о третьем сроке
04:29 03.11.2025
Трамп заявил, что не думает о третьем сроке
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что не думает о третьем сроке, хотя, по его словам, многие хотят, чтобы он остался. РИА Новости, 03.11.2025
© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что не думает о третьем сроке, хотя, по его словам, многие хотят, чтобы он остался.
"Я даже не думаю об этом. Многие люди хотят, чтобы я участвовал (в выборах в 2028 году - ред.)", - сказал Трамп.
Как заявил Трамп, у республиканцев, в отличие от демократов, много претендентов на высший пост. Среди таковых он назвал вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
