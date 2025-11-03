https://ria.ru/20251103/tramp-2052573090.html
Трамп заявил, что у Ирана нет ядерного потенциала
Трамп заявил, что у Ирана нет ядерного потенциала
Трамп заявил, что у Ирана нет ядерного потенциала
Президент США Дональд Трамп утверждает, что, по его данным, Иран в настоящее время не располагает ядерным потенциалом, об этом он заявил в интервью телеканалу...
Трамп заявил, что у Ирана нет ядерного потенциала
