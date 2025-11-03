Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у Ирана нет ядерного потенциала - РИА Новости, 03.11.2025
04:27 03.11.2025
Трамп заявил, что у Ирана нет ядерного потенциала
в мире
иран
сша
дональд трамп
в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что у Ирана нет ядерного потенциала

Трамп заявил, что у Ирана нет возможностей в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что, по его данным, Иран в настоящее время не располагает ядерным потенциалом, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, опубликованном в понедельник.
Ирана нет возможностей в ядерной сфере", — сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
22 июня, 02:58
 
