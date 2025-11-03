https://ria.ru/20251103/tramp-2052572958.html
Трамп рассчитывает на расширение Авраамовых соглашений
Трамп рассчитывает на расширение Авраамовых соглашений
Трамп рассчитывает на расширение Авраамовых соглашений
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что рассчитывает на расширение Авраамовых соглашений за счет присоединения к договору Саудовской... РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что ждет присоединения Эр-Риада к Авраамовым соглашениям