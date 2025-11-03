https://ria.ru/20251103/tramp-2052572385.html
Трамп заявил, что заинтересован в денуклеаризации
Трамп заявил, что заинтересован в денуклеаризации - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что заинтересован в денуклеаризации
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:20:00+03:00
2025-11-03T04:20:00+03:00
2025-11-03T04:20:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
си цзиньпин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
сша
россия
китай
Трамп заявил, что заинтересован в денуклеаризации
Трамп заявил, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений