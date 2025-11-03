Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что заинтересован в денуклеаризации - РИА Новости, 03.11.2025
04:20 03.11.2025
Трамп заявил, что заинтересован в денуклеаризации
Трамп заявил, что заинтересован в денуклеаризации - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что заинтересован в денуклеаризации
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений. РИА Новости, 03.11.2025
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
си цзиньпин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
сша
россия
китай
2025
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, си цзиньпин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Трамп заявил, что заинтересован в денуклеаризации

Трамп заявил, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений.
"Я считаю, что мы должны что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал этот вопрос с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным и президентом Си (Китая, Си Цзиньпином - ред.)", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп заявил, что США проведут тесты ядерного оружия
