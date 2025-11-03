https://ria.ru/20251103/tramp-2052571995.html
Трамп заявил, что обсуждал денуклеаризацию с лидерами Китая и России
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что обсуждал вопрос денуклеаризации с главой российского государства Владимиром Путиным и лидером... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
сша
китай
2025
в мире, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
Трамп заявил, что обсудил с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию