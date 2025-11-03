Рейтинг@Mail.ru
04:15 03.11.2025
Трамп призвал отменить правило "филибастера"
Трамп призвал отменить правило "филибастера"
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что республиканцы в американском сенате должны отменить процедуру "филибастера", чтобы прекратить остановку... РИА Новости, 03.11.2025
Трамп призвал отменить правило "филибастера"

Трамп: сенат должен отменить процедуру "филибастера", чтобы прекратить шатдаун

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что республиканцы в американском сенате должны отменить процедуру "филибастера", чтобы прекратить остановку работы правительства.
"Я думаю, нам следует применить "ядерную опцию". Кстати, это совершенно другой "ядерный" вариант, речь идёт об отмене "филибастера", - сказал Трамп.
Трамп рассказал, чем закончится шатдаун
04:13
Филибастер - это метод технического затягивания процесса голосования, когда для завершения дебатов нужны голоса двух третей законодателей. Обсуждение может идти неделями, а выступления - днями без перерывов. Когда мандаты в конгрессе распределены лишь с небольшим перевесом, "филибастер" становится способом задержать продвижение закона оппозицией, даже если у него набирается достаточно сторонников для одобрения.
Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.
Трамп обратился к республиканцам в конгрессе с просьбой
