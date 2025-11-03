Трамп рассказал, чем закончится шатдаун

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Шатдаун правительства США закончится тем, что демократы будут вынуждены капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News.
"Я думаю, им придется, а если они не проголосуют, это их проблема", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, придется ли капитулировать демократам.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов.
