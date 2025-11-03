Трамп назвал ситуацию в королевской семье Великобритании ужасной

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Великобритании в связи с лишением титулов принца Эндрю.
"Это ужасная вещь, которая случилась с (королевской - ред.) семьей", - сказал Трамп журналистам.
Король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения своего брата, принца Эндрю, титулов, заявили в Букингемском дворце на фоне обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
