Трамп признал, что у России много ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS признал, что РФ располагает значительными запасами ядерного оружия, а вскоре, по его мнению, таковые... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:06:00+03:00
в мире
россия
китай
сша
дональд трамп
россия
китай
сша
2025
Трамп признал, что у России много ядерного оружия
