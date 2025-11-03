Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал, что у России много ядерного оружия
04:06 03.11.2025
Трамп признал, что у России много ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS признал, что РФ располагает значительными запасами ядерного оружия, а вскоре, по его мнению, таковые... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
россия
китай
сша
дональд трамп
россия
китай
сша
2025
в мире, россия, китай, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS признал, что РФ располагает значительными запасами ядерного оружия, а вскоре, по его мнению, таковые получит и Китай.
России много ядерного оружия, и у Китая будет много ядерного оружия", – сказал Трамп.
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться
16 августа, 04:11
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться
16 августа, 04:11
 
