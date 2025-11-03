Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть
04:01 03.11.2025 (обновлено: 04:19 03.11.2025)
Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть
Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — сильные и умные люди, с которыми нельзя играть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:01:00+03:00
2025-11-03T04:19:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
сша
россия
китай
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть

Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными людьми, с которыми нельзя играть

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — сильные и умные люди, с которыми нельзя играть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.
"Оба жесткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть", – сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
Вчера, 08:00
Глава Белого дома также признал, что Россия располагает большими запасами ядерного оружия. По словам политика, он обсуждал вопрос с ней, а также с Китаем вопрос денуклеаризации.
«
"Я считаю, что нам следует что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си", – добавил американский лидер.
Он также вновь сообщил о планах провести ядерные испытания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
30 октября, 11:38
«
"Мы должны посмотреть, как оно работает. Причина, по которой я говорю об испытаниях в том, что Россия объявила о намерении провести тест, Северная Корея постоянно испытывает. Другие страны. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания", — отметил глава государства.
Интервьюер напомнила ему, что Москва испытывает лишь системы доставки, но не ядерное оружие. Тем не менее Трамп выразил мнение, что Россия и Китай якобы осуществляют такие тесты, "но не говорят об этом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Оружие последнего дня: Россия дает уроки дипломатии
27 октября, 08:00
В минувший четверг американский лидер заявил, что распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить такие испытания.
При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду на то, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Не хотите мира? Вам посылка: Путин выложил убийственный козырь с секретом
27 октября, 08:00

В день перед этим Путин встретился с ранеными бойцами СВО в военном госпитале, где сообщил, что Россия во вторник успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые о его разработке президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. "Посейдон" может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

До этого, в воскресенье, Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Он назвал ее уникальным изделием без аналогов в мире. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) открыт для подписания в 1996 году. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. При этом страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это связано с блокирующей позицией США, которые уже 30 лет не предпринимают никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. Однако Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ракета "Буревестник": стратегическое оружие России с ядерным двигателем
28 октября, 14:21
 
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
 
 
