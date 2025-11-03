Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — сильные и умные люди, с которыми нельзя играть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — сильные и умные люди, с которыми нельзя играть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS

"Оба жесткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть", – сказал он.

Глава Белого дома также признал, что Россия располагает большими запасами ядерного оружия. По словам политика, он обсуждал вопрос с ней, а также с Китаем вопрос денуклеаризации.

« "Я считаю, что нам следует что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си", – добавил американский лидер.

Он также вновь сообщил о планах провести ядерные испытания.

« "Мы должны посмотреть, как оно работает. Причина, по которой я говорю об испытаниях в том, что Россия объявила о намерении провести тест, Северная Корея постоянно испытывает. Другие страны. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания", — отметил глава государства.

Интервьюер напомнила ему, что Москва испытывает лишь системы доставки, но не ядерное оружие. Тем не менее Трамп выразил мнение, что Россия и Китай якобы осуществляют такие тесты, "но не говорят об этом".

В минувший четверг американский лидер заявил, что распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить такие испытания.

При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду на то, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".

В день перед этим Путин встретился с ранеными бойцами СВО в военном госпитале, где сообщил, что Россия во вторник успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые о его разработке президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. "Посейдон" может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

До этого, в воскресенье, Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Он назвал ее уникальным изделием без аналогов в мире. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) открыт для подписания в 1996 году. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. При этом страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.