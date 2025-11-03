https://ria.ru/20251103/tramp-2052570688.html
Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть
2025-11-03T04:01:00+03:00
2025-11-03T04:01:00+03:00
2025-11-03T04:19:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
сша
россия
китай
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — сильные и умные люди, с которыми нельзя играть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS
.
"Оба жесткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть", – сказал он.
Глава Белого дома также признал, что Россия располагает большими запасами ядерного оружия. По словам политика, он обсуждал вопрос с ней, а также с Китаем вопрос денуклеаризации.
«
"Я считаю, что нам следует что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си", – добавил американский лидер.
Он также вновь сообщил о планах провести ядерные испытания.
«
"Мы должны посмотреть, как оно работает. Причина, по которой я говорю об испытаниях в том, что Россия объявила о намерении провести тест, Северная Корея постоянно испытывает. Другие страны. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания", — отметил глава государства.
Интервьюер напомнила ему, что Москва испытывает лишь системы доставки, но не ядерное оружие. Тем не менее Трамп выразил мнение, что Россия и Китай якобы осуществляют такие тесты, "но не говорят об этом".
В минувший четверг американский лидер заявил, что распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить такие испытания.
При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду на то, что до президента США
корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".
В день перед этим Путин встретился с ранеными бойцами СВО в военном госпитале, где сообщил, что Россия во вторник успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые о его разработке президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. "Посейдон" может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
До этого, в воскресенье, Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Он назвал ее уникальным изделием без аналогов в мире. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) открыт для подписания в 1996 году. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. При этом страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это связано с блокирующей позицией США, которые уже 30 лет не предпринимают никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. Однако Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.