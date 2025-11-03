Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле - РИА Новости, 03.11.2025
03:03 03.11.2025
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить возможные планы по нанесению ударов по Венесуэле. РИА Новости, 03.11.2025
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле

Трамп заявил, что не рассказал бы о планах ударов по Венесуэле

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить возможные планы по нанесению ударов по Венесуэле.
"Как мне ответить на такой вопрос: "Есть ли планы удара по Венесуэле?" Кто бы такое сказал? И даже если бы они были, разве я сказал бы вам об этом?" - заявил Трамп журналистам.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщала, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
