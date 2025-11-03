https://ria.ru/20251103/tramp-2052566998.html
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить возможные планы по нанесению ударов по Венесуэле. РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что не рассказал бы о планах ударов по Венесуэле