https://ria.ru/20251103/tramp-2052566016.html
Трамп допустил возможность принять в Белом доме главу Сирии
Трамп допустил возможность принять в Белом доме главу Сирии - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп допустил возможность принять в Белом доме главу Сирии
Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T02:49:00+03:00
2025-11-03T02:49:00+03:00
2025-11-03T02:49:00+03:00
в мире
сша
сирия
манама
дональд трамп
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d2451c48456ce746766a58c1ca54cd95.jpg
https://ria.ru/20250925/sanktsii-2044404853.html
https://ria.ru/20250920/tramp-2043190543.html
сша
сирия
манама
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_132:0:2355:1667_1920x0_80_0_0_9dadadd0a90112ebdfab889846c7a757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, манама, дональд трамп, ахмед аш-шараа
В мире, США, Сирия, Манама, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа
Трамп допустил возможность принять в Белом доме главу Сирии
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии Ахмеда аш-Шараа