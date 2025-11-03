Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил возможность принять в Белом доме главу Сирии - РИА Новости, 03.11.2025
02:49 03.11.2025
Трамп допустил возможность принять в Белом доме главу Сирии
Трамп допустил возможность принять в Белом доме главу Сирии
Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
в мире
сша
сирия
манама
дональд трамп
ахмед аш-шараа
сша
сирия
манама
2025
в мире, сша, сирия, манама, дональд трамп, ахмед аш-шараа
В мире, США, Сирия, Манама, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа
Трамп допустил возможность принять в Белом доме главу Сирии

Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии Ахмеда аш-Шараа

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
В воскресенье министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в ходе своего выступления в рамках форума в Манаме заявил, что аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября.
США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара
25 сентября, 19:26
США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара
25 сентября, 19:26
"Возможно, он приедет. Он очень усердно работает", - заявил Трамп журналистам на пути в Вашингтон, комментируя возможность принять в Белом доме сирийского лидера.
Президент США добавил, что американские власти сняли санкции с Сирии, чтобы дать ей шанс на выживание, и аш-Шараа, по данным самого Трампа, отлично справляется со своей работой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ узнали о подготовке переговоров Трампа с аш-Шараа и Зеленским
20 сентября, 15:36
20 сентября, 15:36
 
В миреСШАСирияМанамаДональд ТрампАхмед аш-Шараа
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
