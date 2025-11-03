https://ria.ru/20251103/tramp-2052565194.html
Трамп назвал фаворита гонки за пост мэра Нью-Йорка коммунистом
Трамп назвал фаворита гонки за пост мэра Нью-Йорка коммунистом
Президент США Дональд Трамп перед намеченными на 4 ноября выборами мэра Нью-Йорка заявил в интервью телеканалу CBS, что считает фаворита гонки, представителя... РИА Новости, 03.11.2025
Трамп назвал фаворита гонки за пост мэра Нью-Йорка коммунистом
Трамп назвал фаворита гонки за пост мэра Нью-Йорка Мамдани коммунистом