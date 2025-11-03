https://ria.ru/20251103/tramp-2052565003.html
Трамп прокомментировал ситуацию с урегулированием на Украине
Трамп прокомментировал ситуацию с урегулированием на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп прокомментировал ситуацию с урегулированием на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что для его терпения в вопросе темпа украинского урегулирования нет "последней капли", оно не иссякнет. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T02:38:00+03:00
2025-11-03T02:38:00+03:00
2025-11-03T02:38:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2b97234beb01a318d9130e0641b9c04f.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052564362.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74b6a5e51a238dca9b09fae6972f490d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, украина
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Украина
Трамп прокомментировал ситуацию с урегулированием на Украине
Трамп заявил, что в вопросе темпа урегулирования на Украине последней капли нет