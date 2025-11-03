В Тюмени суд взыскал с директора спортцентра более 11 миллионов рублей

ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Суд в Тюмени взыскал с директора областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" более 11 миллионов рублей, так как он не смог подтвердить законность их получения, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В прокуратуре Тюменской области пояснили, что денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход директора государственного автономного учреждения Тюменской области и его супруги за отчетный 2023 год и предшествующие два года, на банковский счет руководителя поступили в 2023 году.