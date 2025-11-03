Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени суд взыскал с директора спортцентра более 11 миллионов рублей - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/tjumen-2052654397.html
В Тюмени суд взыскал с директора спортцентра более 11 миллионов рублей
В Тюмени суд взыскал с директора спортцентра более 11 миллионов рублей - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
В Тюмени суд взыскал с директора спортцентра более 11 миллионов рублей
Суд в Тюмени взыскал с директора областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" более 11 миллионов рублей, так как он не смог подтвердить законность... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T17:01:00+03:00
2025-11-03T17:01:00+03:00
тюменская область
тюмень
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
/20251027/pokhischenie-2050984747.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
тюменская область, тюмень, спорт
Тюменская область, Тюмень, Спорт
В Тюмени суд взыскал с директора спортцентра более 11 миллионов рублей

Суд в Тюмени взыскал с директора центра зимних видов спорта более 11 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Суд в Тюмени взыскал с директора областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" более 11 миллионов рублей, так как он не смог подтвердить законность их получения, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
"Суд рассмотрел гражданское дело по иску и. о. прокурора Тюменской области к директору ГАУ ТО "Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" о взыскании в доход государства денежных средств, законность которых не подтверждена. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал в доход Российской Федерации 11 300 850 рублей, а также в доход Тюмени госпошлину в размере 91 553 рубля", - сказано в сообщении.
В прокуратуре Тюменской области пояснили, что денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход директора государственного автономного учреждения Тюменской области и его супруги за отчетный 2023 год и предшествующие два года, на банковский счет руководителя поступили в 2023 году.
Решение суда в законную силу не вступило.
Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Суд в Петербурге закрыл заседание по делу о попытке похищения Мостового
27 октября, 17:15
 
Тюменская областьТюменьСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала