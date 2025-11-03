Рейтинг@Mail.ru
Кудерметова в паре с Мертенс одержала первую победу на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Теннис
 
23:38 03.11.2025 (обновлено: 07:12 04.11.2025)
Кудерметова в паре с Мертенс одержала первую победу на итоговом турнире WTA
Кудерметова в паре с Мертенс одержала первую победу на итоговом турнире WTA

Кудерметова и Мертенс победили Мухаммад и Схюрс на итоговом турнире WTA в парах

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс одержала первую победу на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Во втором матче группы Мартины Навратиловой Кудерметова и Мертенс обыграли американку Эйжу Мухаммад и нидерландку Деми Схюрс со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 10:6. Теннисистки провели на корте 2 часа.
В заключительной встрече группового этапа Кудерметова и Мертенс встретятся с олимпийскими чемпионками итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. У обеих пар по одной победе и одному поражению.
Се Шувэй из Тайваня и латвийка Елена Остапенко, одержавшие две победы, первыми из группы гарантировали себе выход в плей-офф соревнований. Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Синнер вновь стал первой ракеткой мира, Медведев поднялся в рейтинге
3 ноября, 09:07
 
ТеннисСпортСаудовская АравияВероника КудерметоваЭлиз МертенсДеми СхюрсЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
