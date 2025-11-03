Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: компании воспользовались более 100 решениями "Банка технологий" - РИА Новости, 03.11.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:13 03.11.2025
Ликсутов: компании воспользовались более 100 решениями "Банка технологий"
Ликсутов: компании воспользовались более 100 решениями "Банка технологий" - РИА Новости, 03.11.2025
Ликсутов: компании воспользовались более 100 решениями "Банка технологий"
В течение пяти лет столичные промышленники благодаря сервису “Банк технологий” воспользовались свыше 100 отечественными разработками, среди них – ПО,... РИА Новости, 03.11.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
москва
москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: компании воспользовались более 100 решениями "Банка технологий"

Ликсутов: "Банк технологий" помог компаниям воспользоваться более 100 решениями

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство ОАО "НПП "Темп" им. Ф. Короткова"
Производство ОАО НПП Темп им. Ф. Короткова - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство ОАО "НПП "Темп" им. Ф. Короткова"
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В течение пяти лет столичные промышленники благодаря сервису “Банк технологий” воспользовались свыше 100 отечественными разработками, среди них – ПО, роботизированные комплексы и оборудование, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает бизнесу всестороннюю поддержку, в том числе помогает компаниям внедрять инновации в рутинные производственные процессы, а поставщикам – находить новых заказчиков. Сервис “Банк технологий” – это маркетплейс решений для актуальных потребностей индустриального сектора столицы. За пять лет работы он предоставил более 100 цифровых продуктов московским промышленникам, среди которых предприятия отрасли машиностроения, металлообработки и медицины", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Ликсутов: новые сервисы доступны на столичном "Банке технологий"
29 июля, 09:13
Ликсутов: новые сервисы доступны на столичном "Банке технологий"
29 июля, 09:13
Отмечается, что на инвестиционном портале столицы заводы и фабрики города в онлайн-режиме имеют возможность найти надежного партнера и получить рекомендации по адаптации выбранных решений под свою специфику работы.
"В ассортименте каталога свыше 570 вариантов для цифровизации, автоматизации и оптимизации производств. Среди новинок – разработки для роботизированного управления информационной безопасностью, а также устройство для защиты энергосетей и предотвращения аварий. В реестр попадают только те продукты, которые успешно показали себя в работе", – рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Так, каталогом воспользовалось ОАО "НПП "Темп" им. Ф. Короткова" – производитель топливной автоматики, электронных блоков управления газотурбинными двигателями, а также агрегатов самолетных систем. Предприятие успешно применило в своей работе проектировочное программное обеспечение КОМПАС-3D от компании "Аскон" – российского разработчика цифровых продуктов для реального сектора экономики.
По словам гендиректора Дениса Иванова, благодаря внедрению этого решения выросла скорость разработки новых изделий, а также появилась возможность создания библиотек стандартных деталей и узлов, в ряде случаев ускорился процесс согласования деталей с технологами на этапе выпуска 3D-моделей и выпуска чертежей.
В будущем предприятие планирует внедрить и другую разработку вендора для упорядочивания работы конструкторского, технологического и производственных отделов.
Ликсутов: создан онлайн-каталог изделий из ОЭЗ "Технополис Москва"
24 августа, 14:13
Ликсутов: создан онлайн-каталог изделий из ОЭЗ "Технополис Москва"
24 августа, 14:13
Онлайн-сервис "Банк технологий" пополнился решениями Security Vision – российского разработчика продуктов автоматизации и роботизации процессов управления информационной безопасностью. Например, в реестре доступна платформа Low code/No code, которая позволяет роботизировать до 95% программно-технических функций в круглосуточном режиме, уточнили в департаменте. Она обеспечивает непрерывное реагирование на угрозы, киберинциденты, анализ данных, а также поиск и контроль уязвимостей.
Кроме того, еще один пример отечественной разработки из каталога – электросетевой компьютер ЭСК AXIOX от компании "Энерджинет". Данное устройство обеспечивает автоматизированное управление, настройку и защиту электрических цепей и оборудования от коротких замыканий, перегрузок и других аварийных ситуаций.
Ранее Ликсутов сообщил, что Москва за девять месяцев этого года оформила семь новых офсетных договоров на поставку различных товаров. Всего частные инвесторы вложат в модернизацию производств свыше 4 миллиардов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
