Ликсутов: компании воспользовались более 100 решениями "Банка технологий"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В течение пяти лет столичные промышленники благодаря сервису “Банк технологий” воспользовались свыше 100 отечественными разработками, среди них – ПО, роботизированные комплексы и оборудование, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает бизнесу всестороннюю поддержку, в том числе помогает компаниям внедрять инновации в рутинные производственные процессы, а поставщикам – находить новых заказчиков. Сервис “Банк технологий” – это маркетплейс решений для актуальных потребностей индустриального сектора столицы. За пять лет работы он предоставил более 100 цифровых продуктов московским промышленникам, среди которых предприятия отрасли машиностроения, металлообработки и медицины", – сказал Ликсутов , его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Отмечается, что на инвестиционном портале столицы заводы и фабрики города в онлайн-режиме имеют возможность найти надежного партнера и получить рекомендации по адаптации выбранных решений под свою специфику работы.

"В ассортименте каталога свыше 570 вариантов для цифровизации, автоматизации и оптимизации производств. Среди новинок – разработки для роботизированного управления информационной безопасностью, а также устройство для защиты энергосетей и предотвращения аварий. В реестр попадают только те продукты, которые успешно показали себя в работе", – рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов

Так, каталогом воспользовалось ОАО "НПП "Темп" им. Ф. Короткова" – производитель топливной автоматики, электронных блоков управления газотурбинными двигателями, а также агрегатов самолетных систем. Предприятие успешно применило в своей работе проектировочное программное обеспечение КОМПАС-3D от компании "Аскон" – российского разработчика цифровых продуктов для реального сектора экономики.

По словам гендиректора Дениса Иванова, благодаря внедрению этого решения выросла скорость разработки новых изделий, а также появилась возможность создания библиотек стандартных деталей и узлов, в ряде случаев ускорился процесс согласования деталей с технологами на этапе выпуска 3D-моделей и выпуска чертежей.

В будущем предприятие планирует внедрить и другую разработку вендора для упорядочивания работы конструкторского, технологического и производственных отделов.

Онлайн-сервис "Банк технологий" пополнился решениями Security Vision – российского разработчика продуктов автоматизации и роботизации процессов управления информационной безопасностью. Например, в реестре доступна платформа Low code/No code, которая позволяет роботизировать до 95% программно-технических функций в круглосуточном режиме, уточнили в департаменте. Она обеспечивает непрерывное реагирование на угрозы, киберинциденты, анализ данных, а также поиск и контроль уязвимостей.

Кроме того, еще один пример отечественной разработки из каталога – электросетевой компьютер ЭСК AXIOX от компании "Энерджинет". Данное устройство обеспечивает автоматизированное управление, настройку и защиту электрических цепей и оборудования от коротких замыканий, перегрузок и других аварийных ситуаций.