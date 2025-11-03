Рейтинг@Mail.ru
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:06 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/tehnologii-2052647815.html
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса - РИА Новости, 03.11.2025
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса
Новые технологии помогут установить, находится гробница Хеопса внутри одноименной пирамиды в Гизе или за ее пределами, заявил РИА Новости генсек Высшего совета... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:06:00+03:00
2025-11-03T16:06:00+03:00
наука
гиза
египет
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007420116_0:89:1833:1120_1920x0_80_0_0_eedc6431b5a3c7902bfd5cbcc736610f.jpg
https://ria.ru/20250922/arkaim-2043541744.html
гиза
египет
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007420116_164:0:1775:1208_1920x0_80_0_0_3b9096c91fa873e49ad05f8a0f99e90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гиза, египет, каир (город)
Наука, Гиза, Египет, Каир (город)
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса

Новые технологии помогут установить местонахождение гробницы Хеопса в Гизе

CC0 / Robster1983 / Аэроснимок плато Гиза
Аэроснимок плато Гиза - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
CC0 / Robster1983 /
Аэроснимок плато Гиза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 3 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Новые технологии помогут установить, находится гробница Хеопса внутри одноименной пирамиды в Гизе или за ее пределами, заявил РИА Новости генсек Высшего совета по делам древностей Египта, археолог Мухаммед Исмаил Халед.
Пирамида фараона Хеопса (Хуфу), жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры, — самая большая и древняя из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Мумия самого Хеопса до сих пор не найдена. В среде археологов распространено мнение, что гробница фараона может быть спрятана глубоко внутри самой пирамиды.
"Никто точно не знает, где находится гробница Хеопса. Сложно сказать, находится она все еще внутри пирамиды или нет. Новые технологии могут дать нам возможность выяснить, находится там гробница или нет", - сказал Халед в кулуарах церемонии официального открытия Большого Египетского музея в Гизе, состоявшейся 1 ноября.
Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.
Виды историко-культурного заповедника Аркаим - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Что скрывает Аркаим — город старше Трои и ровесник пирамид
22 сентября, 19:44
 
НаукаГизаЕгипетКаир (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала