https://ria.ru/20251103/tehnologii-2052647815.html
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса - РИА Новости, 03.11.2025
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса
Новые технологии помогут установить, находится гробница Хеопса внутри одноименной пирамиды в Гизе или за ее пределами, заявил РИА Новости генсек Высшего совета... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:06:00+03:00
2025-11-03T16:06:00+03:00
2025-11-03T16:06:00+03:00
наука
гиза
египет
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007420116_0:89:1833:1120_1920x0_80_0_0_eedc6431b5a3c7902bfd5cbcc736610f.jpg
https://ria.ru/20250922/arkaim-2043541744.html
гиза
египет
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007420116_164:0:1775:1208_1920x0_80_0_0_3b9096c91fa873e49ad05f8a0f99e90f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гиза, египет, каир (город)
Наука, Гиза, Египет, Каир (город)
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса
Новые технологии помогут установить местонахождение гробницы Хеопса в Гизе
КАИР, 3 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Новые технологии помогут установить, находится гробница Хеопса внутри одноименной пирамиды в Гизе или за ее пределами, заявил РИА Новости генсек Высшего совета по делам древностей Египта, археолог Мухаммед Исмаил Халед.
Пирамида фараона Хеопса (Хуфу), жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры, — самая большая и древняя из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза
. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Мумия самого Хеопса до сих пор не найдена. В среде археологов распространено мнение, что гробница фараона может быть спрятана глубоко внутри самой пирамиды.
"Никто точно не знает, где находится гробница Хеопса. Сложно сказать, находится она все еще внутри пирамиды или нет. Новые технологии могут дать нам возможность выяснить, находится там гробница или нет", - сказал Халед в кулуарах церемонии официального открытия Большого Египетского музея в Гизе, состоявшейся 1 ноября.
Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром
. Возраст комплекса превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.