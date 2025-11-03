Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса

КАИР, 3 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Новые технологии помогут установить, находится гробница Хеопса внутри одноименной пирамиды в Гизе или за ее пределами, заявил РИА Новости генсек Высшего совета по делам древностей Египта, археолог Мухаммед Исмаил Халед.

"Никто точно не знает, где находится гробница Хеопса. Сложно сказать, находится она все еще внутри пирамиды или нет. Новые технологии могут дать нам возможность выяснить, находится там гробница или нет", - сказал Халед в кулуарах церемонии официального открытия Большого Египетского музея в Гизе, состоявшейся 1 ноября.